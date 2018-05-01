В Башкирии из-за непогоды смело дорогу
Выехать из деревни Калканово теперь невозможно.
Выехать из деревни Калканово теперь невозможно.
Жители деревни Калканово Учалинского района Башкирии неожиданно обнаружили, что выезд из их деревни теперь невозможен.
Местные жители сняли происшествие на видео, и теперь гадают, когда же дорожное полотно восстановят. Пока никакой дополнительной информации по этому поводу нет.
Напомним, что 1 мая жители востока Башкирии столкнулись с серьезной непогодой. С утра Учалинский район накрыло снегопадом, который позже перешел в ливень.