В Башкирии из-за непогоды смело дорогу

Жители деревни Калканово Учалинского района Башкирии неожиданно обнаружили, что выезд из их деревни теперь невозможен. Из-за непогоды река Урал разлилась, а сильное течение унесло с собой и часть заасфальтированной дороги.

Местные жители сняли происшествие на видео, и теперь гадают, когда же дорожное полотно восстановят. Пока никакой дополнительной информации по этому поводу нет.