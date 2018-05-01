Иномарка врезалась в автосервис в Волгограде
ДТП с участием трех иномарок произошло вечером 30 апреля на Второй продольной в Дзержинском районе Волгограда.
ДТП с участием трех иномарок произошло вечером 30 апреля на Второй продольной в Дзержинском районе Волгограда.
По предварительным данным, около половины шестого вечера 35-летний водитель за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado двигался по улице Кубанской в сторону Балтийской. На перекрестке с улицей Рокоссовского мужчина не уступил дорогу, имевшему преимущество в движении Volkswagen Golf, который направлялся в сторону Второй продольной по улице Каспийской. В результате Volkswagen врезался в «Мазду 6» под управлением
Как сообщили «КП-Волгоград» в