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16:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Иномарка врезалась в автосервис в Волгограде

ДТП с участием трех иномарок произошло вечером 30 апреля на Второй продольной в Дзержинском районе Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, около половины шестого вечера 35-летний водитель за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado двигался по улице Кубанской в сторону Балтийской. На перекрестке с улицей Рокоссовского мужчина не уступил дорогу, имевшему преимущество в движении Volkswagen Golf, который направлялся в сторону Второй продольной по улице Каспийской. В результате Volkswagen врезался в «Мазду 6» под управлением женщины-водителя. А та, в свою очередь, протаранила здание автосервиса на Рокоссовского, 29.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в этом ДТП пострадал лишь один человек — 34-летняя женщина, которая была за рулем «Мазды». Водитель получила травмы и оказалась на больничной койке.

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