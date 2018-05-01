В одном из районов Башкирии оторвало льдину с рыбаками

Ни в коем случае не надо прыгать. Перемещаться по льдине нужно плавно и медленно, необходимо определить самый прочный участок и оставаться на нем, не подходить к краю. Рекомендуется сделать небольшое укрытие, чтоб спрятаться от ветра, если позволяет диаметр льдины. Прыгать в воду нельзя — высок риск получить быстрое переохлаждение и утонуть. Все имеющиеся вещи, например, рюкзаки, продукты и прочее надо распределить равномерно. Также необходимо утеплиться, если запасной одежды нет, подойдут газеты и полиэтиленовые пакеты, которыми можно обернуть ступни. Нужно регулярно подавать сигналы о помощи: при помощи зеркала или фольги, если солнечная погода; махать самодельным флагом или иными яркими предметами, когда замечены на берегу люди или транспортные средства.