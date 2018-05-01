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14:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В одном из районов Башкирии оторвало льдину с рыбаками

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. На озере Карабалыкты вблизи населенного пункта Ташбулатово в Абзелиловском районе оторвало льдину с рыбаками. На место прибыли спасатели зонально-поисково спасательного отряда Белорецка, бригады медиков и полиции.

Уточняется, что на льдине находились трое человек, никто не пострадал.

Спасатели приводят основные правила поведения в случае отрыва льдины.

Ни в коем случае не надо прыгать. Перемещаться по льдине нужно плавно и медленно, необходимо определить самый прочный участок и оставаться на нем, не подходить к краю. Рекомендуется сделать небольшое укрытие, чтоб спрятаться от ветра, если позволяет диаметр льдины. Прыгать в воду нельзя — высок риск получить быстрое переохлаждение и утонуть. Все имеющиеся вещи, например, рюкзаки, продукты и прочее надо распределить равномерно. Также необходимо утеплиться, если запасной одежды нет, подойдут газеты и полиэтиленовые пакеты, которыми можно обернуть ступни. Нужно регулярно подавать сигналы о помощи: при помощи зеркала или фольги, если солнечная погода; махать самодельным флагом или иными яркими предметами, когда замечены на берегу люди или транспортные средства.

«Главное не терять здравого смысла и помнить, что помощь придет. Следует знать, что в 50% случаев льдину может прибить к берегу, поскольку направление ветра часто меняется», — говорится в рекомендательном сообщении регионального МЧС.

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