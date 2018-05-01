В Прикамье из-за аварии на водопроводе без воды осталось 11 жилых домов и СИЗО

Утром во вторник, 1 мая на водоводе в городе Лысьва случилась авария, в результате которой произошло частичное отключение водоснабжения.

— В зоне полного отключения оказались 11 домов, 1 СЗО, — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. — В зоне пониженного давления находится 354 дома.

Сейчас на месте аварии работает бригада коммунальщиков, они ведут аварийно-восстановительные работы. Кроме того, на месте происшествия также работают силы и средства звена территориальной подсистемы единой системы гражданской обороны. Планируется, что к полуночи водоснабжение в городе будет восстановлено.

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