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14:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье из-за аварии на водопроводе без воды осталось 11 жилых домов и СИЗО

Жителям еще 354 домов Лысьвы вода подается при пониженном давлении.

Утром во вторник, 1 мая на водоводе в городе Лысьва случилась авария, в результате которой произошло частичное отключение водоснабжения.

— В зоне полного отключения оказались 11 домов, 1 СЗО, — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. — В зоне пониженного давления находится 354 дома.

Сейчас на месте аварии работает бригада коммунальщиков, они ведут аварийно-восстановительные работы. Кроме того, на месте происшествия также работают силы и средства звена территориальной подсистемы единой системы гражданской обороны. Планируется, что к полуночи водоснабжение в городе будет восстановлено.

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Жители нескольких микрорайонов Перми остались без воды из-за аварии.

Утром 19 апреля произошла авария на водопроводе по адресу Локомотивная, 3.

— Сейчас в некоторых домах микрорайона Парковый, микрорайона Светлый и в части Индустриального района на шоссе Космонавтов нет водоснабжения, — сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье». — В настоящее время ведутся переключения на сети водопровода для подачи воды в отключенные микрорайоны. (подробнее).

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