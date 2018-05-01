СРОЧНО: Омские силовики перекрыли целую улицу в Советском округе
Очевидцы сообщают о перекрытии улицы Доковская, что в Советском округе Омска.
Очевидцы сообщают о перекрытии улицы Доковская, что в Советском округе Омска.
На месте работают силовики, видно машины спасателей. Территория огорожена специальной лентой.
Очевидцы сообщают о найденной мине, но эта информация не подтверждена.
Причины перекрытия пока неизвестны. Возможно, речь идет о повторении сценария с перекрытием территории у Рыбного рынка, что по улице 10 лет Октября.