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14:48 (мск), источник: СуперОмск

СРОЧНО: Омские силовики перекрыли целую улицу в Советском округе

Очевидцы сообщают о перекрытии улицы Доковская, что в Советском округе Омска.

На месте работают силовики, видно машины спасателей. Территория огорожена специальной лентой.

Очевидцы сообщают о найденной мине, но эта информация не подтверждена.

Причины перекрытия пока неизвестны. Возможно, речь идет о повторении сценария с перекрытием территории у Рыбного рынка, что по улице 10 лет Октября.

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 СРОЧНО: Омские силовики перекрыли целую улицу в Советском округе
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