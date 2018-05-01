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19:15 (мск), источник: РИА Крым

Крымские спасатели ликвидировали пожар в частном доме

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Частный дом загорелся в селе Новоандреевка Симферопольского района. Об этом сообщается на сайте МЧС Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

Сигнал о происшествии поступил около 11.00 30 апреля. Прибывшие на вызов спасатели определили, что существует угроза распространения огня на соседние хозяйственные помещения. Ликвидировать пожар удалось только спустя 50 минут, огонь уничтожил более 100 квадратных метров строения. Причины выясняют эксперты, жертв и пострадавших нет, уточняют в чрезвычайном ведомстве.

«В большинстве случаев основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с открытым огнем. В связи с этим сотрудники МЧС Крыма рекомендуют жителям и гостям полуострова быть бдительными, а также не оставлять своих детей без присмотра. Кроме этого, не стоит забывать о необходимости соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в быту», — прокомментировал ситуацию министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

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