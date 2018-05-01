В Челябинске налетчик с битой 40 минут крушил маршрутки
Побоище запечатлели на фото горожане.
Побоище запечатлели на фото горожане.
Житель Копейска Александр Кайнов на своей страничке в сети «Фэйсбук» выложил фотографии. На них запечатлены маршрутные микроавтобусы с разбитыми окнами:
— Сейчас один чудик — молодой, спортивный, в бейсболке — на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы останавливал маршрутки под номером 56 и молча бил им окна битой. — пишет автор снимков и удивляется, что маршрутки при этом молча уезжали. За рулем — азиаты.
Пострадали четыре машины.
— Длилось это минут сорок, и никакой полиции. Продавцы из ларьков наблюдают с улыбкой, — поясняет Александр.
На самом деле странно, что маршруточники не дали отпор налетчику. Обычно этот южный люд очень дружный и по свистку быстро собирают своих на подмогу. Значит, дебошир был им известен. И связываться с ним не хотели.