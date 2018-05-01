Омская полиция раскрыла причину перекрытия улицы в САО

Как уточнили силовики, найденный предмет опасности для окружающих не представляет.

«Обнаружен предмет, опасности не представляет», — заявили «СуперОмску» в УМВД России по Омской области.

По информации нашего издания, речь может идти об учебном боеприпасе. Изначально очевидцы говорили о мине.

Перекрытие улицы в САО произошло во вторник, 1 мая. На место приехали представители всех профильных служб.