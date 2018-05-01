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19:59 (мск), источник: СуперОмск

Омская полиция раскрыла причину перекрытия улицы в САО

В пресс-службе УМВД России по Омской области прокомментировали «СуперОмску» причину перекрытия улицы 1-ая Доковская, что в Советском округе города.

Как уточнили силовики, найденный предмет опасности для окружающих не представляет.

«Обнаружен предмет, опасности не представляет», — заявили «СуперОмску» в УМВД России по Омской области.

По информации нашего издания, речь может идти об учебном боеприпасе. Изначально очевидцы говорили о мине.

Перекрытие улицы в САО произошло во вторник, 1 мая. На место приехали представители всех профильных служб.

Схожий случай произошел в понедельник, 30 мая. Тогда силовики оцепили территорию у Рыбного рынка по улице 10 лет Октября.

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