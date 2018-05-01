Омская полиция раскрыла причину перекрытия улицы в САО
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Как уточнили силовики, найденный предмет опасности для окружающих не представляет.
«Обнаружен предмет, опасности не представляет», — заявили «СуперОмску» в УМВД России по Омской области.
По информации нашего издания, речь может идти об учебном боеприпасе. Изначально очевидцы говорили о мине.
Перекрытие улицы в САО произошло во вторник, 1 мая. На место приехали представители всех профильных служб.
Схожий случай произошел в понедельник, 30 мая. Тогда силовики оцепили территорию у Рыбного рынка по улице 10 лет Октября.