Пассажирка скончалась в поезде по дороге в Алматы

Источник: Nur.kz

30 апреля в поезде сообщением станция «Нурлы жол» Астана — Алматы-1 одной из пассажирок срочно потребовалась медицинская помощь.

По прибытию на станцию Отар в Алматинской области в 16 часов 40 минут фельдшер «скорой помощи» констатировала смерть. Женщина скончалась за 20 минут до прибытия на станцию Отар.

Смерть наступила из-за цирроза печени, который она ехала лечить. Муж умершей не имеет никаких претензий к начальнику поезда и проводникам.

В АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что причиной смерти женщины стало тяжелое хроническое заболевание с которым она боролась на протяжении последних 10 лет.

За 15 минут до прибытия на станцию Чу, сопровождающим сообщили об ухудшении самочувствия на фоне болезни. Начальником поезда произведен вызов медицинской бригады, которая оказала специализированную помощь по прибытию состава на станцию.