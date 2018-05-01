Пассажирка скончалась в поезде по дороге в Алматы
Пассажирка поезда «Байтерек» сообщением
Пассажирка поезда «Байтерек» сообщением
30 апреля в поезде сообщением станция «Нурлы жол» Астана — Алматы-1 одной из пассажирок срочно потребовалась медицинская помощь.
По прибытию на станцию Отар в Алматинской области в 16 часов 40 минут фельдшер «скорой помощи» констатировала смерть. Женщина скончалась за 20 минут до прибытия на станцию Отар.
Смерть наступила
В АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что причиной смерти женщины стало тяжелое хроническое заболевание с которым она боролась на протяжении последних 10 лет.
За 15 минут до прибытия на станцию Чу, сопровождающим сообщили об ухудшении самочувствия на фоне болезни. Начальником поезда произведен вызов медицинской бригады, которая оказала специализированную помощь по прибытию состава на станцию.
Национальный перевозчик выражает соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой утратой.