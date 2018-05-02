Под Воронежем у мужчины обнаружили взрывчатку
Он хранил ее в банке.
Он хранил ее в банке.
На хуторе Красное Рамонского района полицейские нагрянули с обыском к 45-летнему местному жителю. Мужчина и раньше имел проблемы с законом — был судим за кражу. А на этот раз стражи порядка узнали, что он держит дома порох.
Во время обыска в одной из банок нашли вещество
Мужчина заявил, что порох нашел случайно на одном из заброшенных пустырей в своем хуторе. И припрятал, по его словам, надеясь на то, что он
— Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы, — рассказали в