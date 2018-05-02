Под Воронежем у мужчины обнаружили взрывчатку

На хуторе Красное Рамонского района полицейские нагрянули с обыском к 45-летнему местному жителю. Мужчина и раньше имел проблемы с законом — был судим за кражу. А на этот раз стражи порядка узнали, что он держит дома порох.

Во время обыска в одной из банок нашли вещество серо-зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что это бездымный порох «Сокол» промышленного изготовления весом 161 грамм.

Мужчина заявил, что порох нашел случайно на одном из заброшенных пустырей в своем хуторе. И припрятал, по его словам, надеясь на то, что он когда-нибудь может пригодиться в хозяйственных целях.