Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Монологи московских школьников, отправившихся покорять Северный полюс
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Меган Маркл посадила принца Гарри на жесткую диету
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Болгария: спасибо России, но мы в НАТО
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Меган Маркл посадила принца Гарри на жесткую диету
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
15Сделать деньги
10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем у мужчины обнаружили взрывчатку

Он хранил ее в банке.

На хуторе Красное Рамонского района полицейские нагрянули с обыском к 45-летнему местному жителю. Мужчина и раньше имел проблемы с законом — был судим за кражу. А на этот раз стражи порядка узнали, что он держит дома порох.

Во время обыска в одной из банок нашли вещество серо-зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что это бездымный порох «Сокол» промышленного изготовления весом 161 грамм.

Мужчина заявил, что порох нашел случайно на одном из заброшенных пустырей в своем хуторе. И припрятал, по его словам, надеясь на то, что он когда-нибудь может пригодиться в хозяйственных целях.

— Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Все новости региона
 Василиса Володина объяснила, почему скрывает свое настоящее имя
Почему на «Евровидении» зрители не увидят коляску Юли Самойловой
Пашинян заявил о возможном бойкоте досрочных выборов
Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте
За какие операции банк может заблокировать кредитку
Су-27 сблизился с самолетом США в Балтийском море
В Британии миллиардера подозревают в работе на Москву
В России заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел
В Киеве назвали три способа решить конфликт в Донбассе
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь