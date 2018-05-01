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19:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Министр МЧС Владимир Пучков провел экстренное совещание в Новосибирской области

В МЧС планируют ужесточить наказание — увеличить штрафы — виновникам возникновения лесных пожаров и несанкционированных палов, об этом заявил министр МЧС России Владимир Пучков. В Новосибирской области он провел экстренное совещание, работу завершил сегодня поздно ночью.

Источник: AP 2018

«Не жги траву — останешься бездомным!» — листовки с простым и доходчивым лозунгом по дачным обществам разносят новосибирские спасатели. У пожарных сотни тревожных звонков: в селах и дачных обществах горит сухая трава. Как правило, виноваты сами люди — не соблюдают обычные меры предосторожности.

Павел Радевич, главный государственный инспектор по пожарному надзору Новосибирского района ГУ МЧС России по Новосибирской области: «Минимальное расстояние от места сжигания мусора до ближайших строений должно быть не менее 50 метров, но если у нас имеется емкость для сжигания, не распространяющего горение, то минимальное расстояние до строения может быть выдержано от пяти и более метров».

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Семья Грунских купила участок в дачном обществе «Хуторок» неподалеку от поселка Кудряши три года назад. Всё это время весенние пожары — проблема номер один: вокруг — заброшенные, поросшие сорняком, бесхозные земли.

Ольга Салангина, корреспондент: «Вот, наглядный пример: сухая прошлогодняя трава, ее нужно как можно скорее всю убрать. Если в такую ветреную погоду кто-нибудь, проходя мимо, бросит горящий окурок или спичку, может начаться пожар».

Как защитить от огня дома, поселки, а главное — жизни людей? В Новосибирске несколько часов работал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны. Первое, что сделал Владимир Пучков — осмотрел оснащение пожарной охраны региона и встретился со спасателями. О том, как противостоять огненной стихии в лесах, обсудили на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Владимир Пучков, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: «Подготовлена мощная авиационная федеральная группировка сил — самолеты Ил-706 с выливными авиационными приборами, самолеты Би-200, вертолетная техника. В случае осложнения ситуации заблаговременно обращайтесь — и авиационное крыло будет здесь».

В борьбе со стихией должны объединиться лесная охрана и спасатели, призвал глава региона. «Пожарным бригадам необходимо без промедления выезжать к местам возгорания в лесах, постараться не допускать распространения огня площадью более одного гектара. Для тушения таких пожаров за сутки в Новосибирской области есть всё необходимое», — заявил Андрей Травников.

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Мы убедились, что и у противопожарной службы (и у федеральной, и у региональной), и у лесопожарной охраны есть все ресурсы для противодействия лесным пожарам и своевременной их ликвидации. Я считаю, что нам нужно опираться на следующие показатели: снижение общестатистических показателей по количеству возгораний общей площади пожаров — ниже, чем 2017 год. Уверен, что общим усилиями главного управления МЧС мы обеспечим прохождение опасных периодов с недопущением причинения ущерба гражданам и имуществу — государственному имуществу и имуществу граждан — на территории нашего региона».

Министерская проверка, заявил Владимир Пучков, показала: готова к борьбе с огнем не только техника, но и люди — в любых условиях. Лучшим министр МЧС вручил награды и памятные подарки.

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