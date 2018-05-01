Филат сидит с удобствами: у него все отлично, он принимает посылки и гостей
Правоохранители рассказали, в каких условиях содержится в тюрьме
Правоохранители рассказали, в каких условиях содержится в тюрьме
КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Владимир Филат, который находится в заключении в кишиневской тюрьме № 13, пользуется всеми правами, предусмотренными законом, сообщил глава департамента пенитенциарных учреждений Аурелиу Сухан.
Филат не ограничен в праве на длительные и краткосрочные свидания, он не наказан администрацией тюрьмы и получает посылки, цитирует источник газета Ziarul de Garda.
Сухан сообщил, что бывшего лидера ЛДПМ иногда посещают однопартийцы и партнеры по бизнесу: «У него все отлично. Его навещают, особенно родственники, а также некоторые бывшие коллеги».
Однако начальник управления пенитенциарных учреждений не назвал имен гостей, которые навещают
Напомним, что 27 июня 2016 года суд столичного сектора Буюканы вынес Филату обвинительный приговор, лишив его свободы на 9 лет, которые он должен отбыть в пенитенциаре закрытого типа.
Согласно решению первой инстанции,