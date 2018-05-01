Филат сидит с удобствами: у него все отлично, он принимает посылки и гостей

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Владимир Филат, который находится в заключении в кишиневской тюрьме № 13, пользуется всеми правами, предусмотренными законом, сообщил глава департамента пенитенциарных учреждений Аурелиу Сухан.

Филат не ограничен в праве на длительные и краткосрочные свидания, он не наказан администрацией тюрьмы и получает посылки, цитирует источник газета Ziarul de Garda.

Сухан сообщил, что бывшего лидера ЛДПМ иногда посещают однопартийцы и партнеры по бизнесу: «У него все отлично. Его навещают, особенно родственники, а также некоторые бывшие коллеги».

Однако начальник управления пенитенциарных учреждений не назвал имен гостей, которые навещают экс-премьера.

Напомним, что 27 июня 2016 года суд столичного сектора Буюканы вынес Филату обвинительный приговор, лишив его свободы на 9 лет, которые он должен отбыть в пенитенциаре закрытого типа.