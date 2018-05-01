Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
«Вот жесть»: что в России делают с историческими домами (фото)
Собчак в «зефирном» платье и с сумкой-подушкой насмешила соцсети
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Симоньян: Россия в два твита «обрушила» Америку
Монголия обратилась к России за помощью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Карл Лагерфельд создал линию косметики и украсил ее своим бюстом
Кобзон и Аллегрова выступили на свадьбе внука Третьяка
«Укроборонпром» не дает запустить производство «Кольчуг» — СМИ
СМИ: Анна Семенович предстала в откровенном наряде
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12В тени войны
19:13 (мск), источник: РИА Крым

Украинец пытался вывезти из Крыма пистолет и патроны

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Сотрудники госпогранслужбы Украины задержали в пункте пропуска «Каланчак» своего соотечественника, который пытался ввезти на родину оружие и патроны.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным украинских силовиков, мужчина ехал на Украину из Крыма на своем личном автомобиле. Во время досмотра транспорта служебная собака указала на подлокотник, в котором и был обнаружен пистолет для стрельбы резиновыми пулями и 16 патронов к нему.

Мужчину передали сотрудникам национальной полиции.

Все новости региона
 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
МРОТ вырос. Что изменится в жизни простых россиян?
Американский эксперт назвал главного врага США
Западная коалиция заявила о начале операции против ИГ* в Сирии
Австралиец рассказал, зачем воевал против ополченцев Донбасса
Парламент Армении не смог избрать премьер-министра
Порошенко похвастался испытаниями боевого модуля «Дуплет»
США начали перебрасывать в Польшу танковую бригаду
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Семин и пятая колонна: как «Локомотив» упускает титул Что происходит в «Локомотиве», который, имея большой отрыв от конкурентов, его почти растерял
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь