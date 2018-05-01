Украинец пытался вывезти из Крыма пистолет и патроны
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Сотрудники госпогранслужбы Украины задержали в пункте пропуска «Каланчак» своего соотечественника, который пытался ввезти на родину оружие и патроны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Сотрудники госпогранслужбы Украины задержали в пункте пропуска «Каланчак» своего соотечественника, который пытался ввезти на родину оружие и патроны.
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По данным украинских силовиков, мужчина ехал на Украину из Крыма на своем личном автомобиле. Во время досмотра транспорта служебная собака указала на подлокотник, в котором и был обнаружен пистолет для стрельбы резиновыми пулями и 16 патронов к нему.
Мужчину передали сотрудникам национальной полиции.