В Свердловской области два человека погибли и трое пострадали в ДТП

Источник: РИА Новости

«Первого мая на подъездной дороге к Первоуральску (Талицкий путепровод) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. Водитель и пассажир Hyundai погибли на месте, еще два пассажира автомобиля получили травмы. Водитель Ford Focus также получил травмы.