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19:11 (мск), источник: РИА Крым

Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в лобовом ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Дети, пострадавшие в лобовом столкновении микроавтобуса и легкового авто в районе села Скворцово на трассе Симферополь-Евпатория, доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Об этом РИА Новости Крым сообщил директор крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин.

«Двое детей в тяжелом состоянии доставлены в отделение анестезиологии и интенсивной терапии (в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе — ред). Еще двое находятся в травматолого-ортопедическом отделении и хирургии, один ребенок помещен в нейрохирургическое отделение», — уточнил Астанкин.

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Он также уточнил, что среди пострадавших есть и четыре взрослых.

«Один доставлен в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, двое — в травматологическое отделение, один — в нейрохирургическое отделение шестой городской больницы», — сказал Сергей Астанкин.

Специалист уточнил, что на место аварии выезжало две врачебные и шесть фельдшерских бригад скорой помощи.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на трассе Симферополь-Евпатория произошло лобовое столкновение микроавтобуса Ford и легковушки Shkoda Rapid. В результате аварии пострадали девять человек, водителя микроавтобуса пришлось доставать из авто при помощи специального оборудования.

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