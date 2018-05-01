Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в лобовом ДТП в Крыму

Об этом РИА Новости Крым сообщил директор крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин.

«Двое детей в тяжелом состоянии доставлены в отделение анестезиологии и интенсивной терапии (в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе — ред). Еще двое находятся в травматолого-ортопедическом отделении и хирургии, один ребенок помещен в нейрохирургическое отделение», — уточнил Астанкин.

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Он также уточнил, что среди пострадавших есть и четыре взрослых.

«Один доставлен в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, двое — в травматологическое отделение, один — в нейрохирургическое отделение шестой городской больницы», — сказал Сергей Астанкин.

Специалист уточнил, что на место аварии выезжало две врачебные и шесть фельдшерских бригад скорой помощи.