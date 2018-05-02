В Воронежской области поймали семейную пару, хитро обчистившую сейф

Бобровские полицейские задержали по подозрению в краже из сейфа семейную пару.

25 апреля около 2.30 в Боброве сотрудница кафе вместе с мужем пришла к заведению, где работала. Супруг отжал пластиковое окно и залез внутрь. Жена стояла на улице, чтобы если кто пройдет, предупредить. Сразу найти сейф в темноте не удалось, а потом сработала сигнализация, и криминальная парочка убежала.

Утром жена пришла на работу, сама вызвала полицию и, дожидаясь стражей порядка, спокойно открыла сейф ключами и забрала 58 тысяч рублей.