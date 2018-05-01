Непредсказуемая жестокость. Что известно о подозреваемом в убийстве девушки школьнике
Родители не верят в способность сына убить человека, соседи рассказали, что не замечали за школьником ничего подозрительного — Москва 24.
Родители не верят в способность сына убить человека, соседи рассказали, что не замечали за школьником ничего подозрительного — Москва 24.
Подростка подозревают в убийстве девушки в столице. Молодого человека задержали по горячим следам и опознали с помощью камер видеонаблюдения. В СК заявили, что школьник уже признал свою вину на допросе. Телеканал Москва 24 выяснил все подробности происшествия. На кадрах с камер видно, что девушка шла по улице ночью, а ее преследует быстрым шагом молодой человек. Он
По версии следствия, студентка вуза стала жертвой ограбления. Подросток планировал убить ее ради 40 тысяч рублей, которые она сняла в банкомате тем же вечером. Однако после происшествия молодого человека спугнул прохожий — сотрудник Росгвардии. В результате 16-летний школьник скрылся, но не надолго. Его задержали по горячим следам и опознали.
Как выяснилось позже, до девушки жертвой нападения чуть не стал другой прохожий. Он рассказал, что почувствовал слежку и резко обернулся, спугнув шедшего сзади ребенка. «Глаза у него были совершенно бешеные», — отметил мужчина. Он не видел ножа в руках у молодого человека, только заметил, что тот прячет
На мониторе было видно, что его персонаж также
Родители школьника отказались комментировать ситуацию. Они лишь уточнили, что не верят в то, что мальчик мог
В СК же заявили, что подросток уже сознался в содеянном на допросе. Следователи продолжают сбор доказательств, отметила представитель столичного управления Юлия Иванова.