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11:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Жуткое ДТП под Самарой: «Лада» на встречке влетела в КамАЗ, погибли двое взрослых и ребенок

1 мая на трассе под Безенчуком в Самарской области произошло серьезное ДТП. Неподалеку от села Никольское столкнулись «КамАЗ» и «Лада Гранта», в результате аварии погибли 3 человека.

Источник: Комсомольская правда

— Погибли двое взрослых и 4-летний ребенок. По предварительной информации, водитель отечественного легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и врезался в грузовик, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как отмечают стражи порядка, еще один несовершеннолетний и женщина поступили в лечебное учреждение. Личности погибших уточняются. По имеющимся сведениями, среди них мужчина и его сын.

На месте происшествия работали все оперативные службы, в том числе пожарные и скорая помощь. Проводились аварийно-спасательные работы. Сейчас по факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку, по итогам которой будет дана оценка произошедшему.

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