Жуткое ДТП под Самарой: «Лада» на встречке влетела в КамАЗ, погибли двое взрослых и ребенок

— Погибли двое взрослых и 4-летний ребенок. По предварительной информации, водитель отечественного легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и врезался в грузовик, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Как отмечают стражи порядка, еще один несовершеннолетний и женщина поступили в лечебное учреждение. Личности погибших уточняются. По имеющимся сведениями, среди них мужчина и его сын.
На месте происшествия работали все оперативные службы, в том числе пожарные и скорая помощь. Проводились аварийно-спасательные работы. Сейчас по факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку, по итогам которой будет дана оценка произошедшему.