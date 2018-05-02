Жуткое ДТП под Самарой: «Лада» на встречке влетела в КамАЗ, погибли двое взрослых и ребенок

Источник: Комсомольская правда

— Погибли двое взрослых и 4-летний ребенок. По предварительной информации, водитель отечественного легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и врезался в грузовик, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как отмечают стражи порядка, еще один несовершеннолетний и женщина поступили в лечебное учреждение. Личности погибших уточняются. По имеющимся сведениями, среди них мужчина и его сын.