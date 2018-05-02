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00:09 (мск), источник: Zakon.kz

Массовое ДТП произошло в Алматы на мокрой дороге

В Алматы в ночь на среду, 2 мая, произошло массовое ДТП, сообщает корреспондент zakon.kz.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

По проспекту Райымбека в восточном направлении двигался автомобиль BMW 5.

Со слов водителя, он двигался по крайней правой полосе. Параллельно, в правом ряду двигался Volkswagen Golf.

Для водителя BMW стало неожиданностью, когда, не доезжая пересечения с улицей Сокпакбаева, Volkswagen стал перестраиваться вправо.

Не успев затормозить на мокрой дороге, BMW ударил Volkswagen. Оба автомобиля «закрутило» по проезжей части. BMW остановился посреди дороги, и ему в бок врезался, двигавшийся следом автомобиль Daewoo Nexia. Все три машины уткнулись в дорожное ограждение.

Водителя Nexia госпитализировали. Так же травмы получили, находившаяся за рулем Volkswagen, женщина и ребенок на пассажирском сиденье.

Аварийных знаков ни у кого из участников ДТП не оказалось, и вместо них указателем послужил оторванный бампер одной из машин. Вскоре его сбил проезжавший мимо Mercedes, поздно заметивший препятствие и поздно же отреагировавший.

Едва не присоединившись к участникам аварии и отделавшийся пробитым радиатором, водитель Mercedes решил покинуть место ДТП.

Подъехавшие родственники и знакомые водителей BMW и Volkswagen начали выяснять отношения, устроили небольшую потасовку, впрочем, быстро прекратившуюся.

Возбужденные молоды люди активно передвигались по проезжей части и едва не попали под колеса двигающихся автомобилей.

Дорожная полиция разбирается в произошедшем.

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