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01:04 (мск), источник: Вести.Ru

Из ювелирного бутика в Париже воры на велосипедах вывезли украшения на 300 тысяч евро

Из ювелирного бутика в центре Парижа злоумышленники смогли вывезти украшения на сумму 300 тысяч евро.

Как уточняется, ограбление магазина на улице Сэн-Пэр произошло ночью в понедельник, 30 апреля. Злоумышленники взломали дверь и собрали значительное число колец, браслетов и подвесок до того момента, как сработала сигнализация.

Воры в спешке покидали бутик, поэтому все инструменты остались на месте преступления. При этом свою добычу на сумму 300 тысяч евро они не забыли, передает РИА Новости.

Злоумышленники скрылись с места преступления на велосипедах. Безусловно, данный вид транспорта позволил им остаться незамеченными. Такой оригинальный способ передвижения воры в Париже уже использовали в октябре 2016 года во время ограбления американской звезды Ким Кардашьян.

В настоящее время полиция Парижа ведет расследование происшествия.

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