Из ювелирного бутика в Париже воры на велосипедах вывезли украшения на 300 тысяч евро
Из ювелирного бутика в центре Парижа злоумышленники смогли вывезти украшения на сумму 300 тысяч евро.
Из ювелирного бутика в центре Парижа злоумышленники смогли вывезти украшения на сумму 300 тысяч евро.
Как уточняется, ограбление магазина на улице
Воры в спешке покидали бутик, поэтому все инструменты остались на месте преступления. При этом свою добычу на сумму 300 тысяч евро они не забыли, передает РИА Новости.
Злоумышленники скрылись с места преступления на велосипедах. Безусловно, данный вид транспорта позволил им остаться незамеченными. Такой оригинальный способ передвижения воры в Париже уже использовали в октябре 2016 года во время ограбления американской звезды Ким Кардашьян.
В настоящее время полиция Парижа ведет расследование происшествия.