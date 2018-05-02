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01:07 (мск), источник: РИА Новости

В Бразилии до 45 человек пропали без вести в результате пожара

Число пропавших без вести при пожаре, в результате которого рухнул высотный дом в бразильском Сан-Паулу, может достигать 45 человек, сообщает во вторник канал Globo.

Источник: AFP 2018

МЕХИКО, 2 мая — РИА Новости. Здание загорелось в ночь на вторник и позднее обрушилось. Огонь перекинулся на близлежащую высотку, но пожарные взяли его под контроль, не дав распространиться по всему зданию. Ранее сообщалось о гибели одного человека, число пропавших без вести оценивалось в три человека.

«На основании реестра проживающих в упавшем здании пожарные сейчас работают, отталкиваясь от информации о 45 пропавших без вести», — сообщает канал. Местонахождение этих людей пока не установлено, однако это не означает, что все они находятся под обломками.

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По предварительным данным, причиной пожара могла стать ссора между семейной парой, которая готовила пищу на огне и использовала спирт в качестве топлива. Женщина толкнула мужа, когда тот подливал спирт в огонь, в результате чего одежда обоих загорелась. Виновным в возникновении пожара удалось спастись — они сняли горящую одежду и выбежали из здания.

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