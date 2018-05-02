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04:26 (мск), источник: Интерфакс

Около 100 тыс. га лесных земель горит в России

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — По данным Федеральной службы авиалесоохраны, в России за минувшие сутки ликвидировано 122 лесных пожара на площади более 13 тыс. га.

Источник: AP 2018

По данным на утро среды, на территории страны продолжают действовать 79 природных пожаров на площади более 99 тыс. га. Во вторник ведомство сообщало, что в России зафиксировано 88 природных пожаров на площади около 170 тыс. га.

Самое большое количество термоточек зафиксировано в Амурской области — 13 природных пожаров на площади более 75, 2 тыс. га.

Крупные лесные пожары действуют в Забайкалье — 15 пожаров общей площадью 9,8 тыс. га, в Хабаровском крае — 13 пожаров на площади более 9 тыс. га, в Приморском крае — 10 пожаров на площади более 4,3 тыс. га. Один пожар площадью возгорания 300 га произошел на землях Национального парка «Зов тигра» в Приморском крае.

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В борьбе с огнем задействовано более 3 тыс. человек и 578 единиц техники. На авиационный мониторинг и тушение привлечены 51 воздушное судно.

В целях оказания помощи в стабилизации лесопожарной обстановки в Амурской области задействовано 375 парашютистов-десантников Федеральной авиалесоохраны.

Режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края и Амурской области, в одном районе Челябинской области и в одном районе Еврейской автономной области.

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