Около 100 тыс. га лесных земель горит в России
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — По данным Федеральной службы авиалесоохраны, в России за минувшие сутки ликвидировано 122 лесных пожара на площади более 13 тыс. га.
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — По данным Федеральной службы авиалесоохраны, в России за минувшие сутки ликвидировано 122 лесных пожара на площади более 13 тыс. га.
По данным на утро среды, на территории страны продолжают действовать 79 природных пожаров на площади более 99 тыс. га. Во вторник ведомство сообщало, что в России зафиксировано 88 природных пожаров на площади около 170 тыс. га.
Крупные лесные пожары действуют в Забайкалье — 15 пожаров общей площадью 9,8 тыс. га, в Хабаровском крае — 13 пожаров на площади более 9 тыс. га, в Приморском крае — 10 пожаров на площади более 4,3 тыс. га. Один пожар площадью возгорания 300 га произошел на землях Национального парка «Зов тигра» в Приморском крае.
В борьбе с огнем задействовано более 3 тыс. человек и 578 единиц техники. На авиационный мониторинг и тушение привлечены 51 воздушное судно.
В целях оказания помощи в стабилизации лесопожарной обстановки в Амурской области задействовано 375
Режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края и Амурской области, в одном районе Челябинской области и в одном районе Еврейской автономной области.