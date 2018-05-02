Жуткая массовая авария произошла в Приморье

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В массовой аварии в Надеждинском районе Приморского края столкнулись четыре автомобиля и пострадали 7 человек в том числе дети, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В полицию поступило сообщение о том, что в районе Надеждинска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, на место выехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Установлено, что 59-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Уссурийска, на мокром от дождя асфальте, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где спровоцировал столкновение с автомобилем Honda Airwave, под управлением 34-летнего мужчины. После удара Nissan X-Trail продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем Infiniti, под управлением 31-летней женщины, и Honda Stream, под управлением 34-летнего мужчины.

В результате массового дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, в том числе водитель и пассажиры автомобиля Honda Stream (мужчина и женщина в возрасте 34 и 33-лет, две девочки в возрасте 13-ти лет, а также девочка 11-ти лет), пассажир Honda Airwave — женщина 34-х лет, водитель автомашины Nissan X-Trail. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.