В Норильске водитель без прав сбил на тротуаре двух школьниц

В Норильске водитель на автомобиле ВАЗ сбил двух девочек 8 и 9 лет. Дети стояли на тротуаре и хотели перейти дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Предварительно установлено, что пьяный автомобилист не справился с управлением машины и на высокой скорости заехал на пешеходную зону, где в тот момент стояли две девочки.

«В результате происшествия несовершеннолетние были доставлены с различными травмами в городскую больницу, одна из них в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что виновника аварии задержали и поместили в СИЗО для административно задержанных.