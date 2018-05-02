В Норильске водитель без прав сбил на тротуаре двух школьниц
Девочки 8 и 9 лет получили травмы.
Девочки 8 и 9 лет получили травмы.
В Норильске водитель на автомобиле ВАЗ сбил двух девочек 8 и 9 лет. Дети стояли на тротуаре и хотели перейти дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла 1 мая. Об этом сообщили в
Предварительно установлено, что пьяный автомобилист не справился с управлением машины и на высокой скорости заехал на пешеходную зону, где в тот момент стояли две девочки.
«В результате происшествия несовершеннолетние были доставлены с различными травмами в городскую больницу, одна из них в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что виновника аварии задержали и поместили в СИЗО для административно задержанных.
Выяснилось, что 40-летний житель Норильска уже был судим за имущественное преступление. Он ездил по городу без прав.