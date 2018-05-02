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10:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Норильске водитель без прав сбил на тротуаре двух школьниц

Девочки 8 и 9 лет получили травмы.

В Норильске водитель на автомобиле ВАЗ сбил двух девочек 8 и 9 лет. Дети стояли на тротуаре и хотели перейти дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Предварительно установлено, что пьяный автомобилист не справился с управлением машины и на высокой скорости заехал на пешеходную зону, где в тот момент стояли две девочки.

«В результате происшествия несовершеннолетние были доставлены с различными травмами в городскую больницу, одна из них в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что виновника аварии задержали и поместили в СИЗО для административно задержанных.

Выяснилось, что 40-летний житель Норильска уже был судим за имущественное преступление. Он ездил по городу без прав.

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