Хабаровские острова опять горели

Жители Хабаровского края продолжают жечь сухую траву и мусор, разводить костры, несмотря все на предупреждения и разъяснительные беседы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональное МЧС.

— В выходные дни сотрудники МЧС по Хабаровскому краю и лесники ведут патрулируют дачных товариществ и частного сектора, используя, в том числе, беспилотники. Только за 1 мая выписано 38 протоколов за не очищенную от сухой растительности территорию, разведённые костры и сжигание травы и мусора, — сказали агентству в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю.

Как сообщают в ведомстве, 1 мая пожарным и спасателям пришлось тушить огонь на острове Кабельный у Хабаровска, на хуторе Верхнее заречье. Два катера с пожарными, оснащенными ранцевыми огнетушителями были отправлены спасать от огня дачные участки.

— По предварительной версии, причиной пала могли стать неосторожные действия 83-летнего мужчины, который сжигал траву в бочке. Как итог — сгорело несколько дачных домиков. В настоящее время проводится дознание, — объяснили в региональном МЧС.

Спасатели напоминают, что на территории Верхнебуреинского, Советско-Гаванского, Солнечного, Хабаровского, Нанайского, Амурского, Вяземского, Бикинского районов и районов им. Лазо и им. Полины Осипенко действует особый противопожарный режим.