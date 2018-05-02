CNN: в Нью-Йорке на Харви Вайнштейна подали в суд за изнасилование

Иск подан в суд в районе Манхэттен. Каноса указывает, что терпела различного рода издевательства со стороны Вайнштейна в течение пяти лет. Она утверждает, что продюсер неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в Лос-Анджелесе, а во время пребывания в Малайзии изнасиловал. Женщина отмечает, что Вайнштейн угрожал ей, заявляя, что если она расскажет кому-либо о произошедшем, то с ее карьерой будет покончено.