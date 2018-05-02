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06:32 (мск), источник: ТАСС

CNN: в Нью-Йорке на Харви Вайнштейна подали в суд за изнасилование

Помощница продюсера сериала «Марко Поло» заявила, что терпела издевательства со стороны Вайнштейна в течение пяти лет.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Помощница продюсера сериала «Марко Поло» (Marco Polo, 2014−2016) Александра Каноса подала судебный иск к продюсеру Харви Вайнштейну за изнасилование, сексуальное насилие и угрозы. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

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Иск подан в суд в районе Манхэттен. Каноса указывает, что терпела различного рода издевательства со стороны Вайнштейна в течение пяти лет. Она утверждает, что продюсер неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в Лос-Анджелесе, а во время пребывания в Малайзии изнасиловал. Женщина отмечает, что Вайнштейн угрожал ей, заявляя, что если она расскажет кому-либо о произошедшем, то с ее карьерой будет покончено.

Каноса подчеркивает, что о насилии в отношении нее знали несколько сотрудников компании Weinstein Company, сооснователем которой был продюсер. Они также указаны в иске как ответчики по делу. Представители Вайнштейна уже заявили, что обвинения со стороны Каносы безосновательны.

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