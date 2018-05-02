CNN: в Нью-Йорке на Харви Вайнштейна подали в суд за изнасилование
Помощница продюсера сериала «Марко Поло» заявила, что терпела издевательства со стороны Вайнштейна в течение пяти лет.
Помощница продюсера сериала «Марко Поло» заявила, что терпела издевательства со стороны Вайнштейна в течение пяти лет.
Иск подан в суд в районе Манхэттен. Каноса указывает, что терпела различного рода издевательства со стороны Вайнштейна в течение пяти лет. Она утверждает, что продюсер неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в
Каноса подчеркивает, что о насилии в отношении нее знали несколько сотрудников компании Weinstein Company, сооснователем которой был продюсер. Они также указаны в иске как ответчики по делу. Представители Вайнштейна уже заявили, что обвинения со стороны Каносы безосновательны.