Экстремальная погоня в центре Владивостока взбудоражила соцсети

В социальных сетях обсуждают блокбастерскую погоню, которая произошла утром 1 мая на одной из центральных улиц Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «dpskontrol_125rus» в социальной сети Инстаграм.

Известно, что водитель иномарки в районе улицы Алеутская не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции, после чего правоохранители «погнались» за нарушителем. На улице Светланская сотрудники ГИБДД после непродолжительной, но экстремальной погони, задержали мужчину.