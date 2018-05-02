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10:03 (мск), источник: VLADNEWS

Экстремальная погоня в центре Владивостока взбудоражила соцсети

В сеть попало видео из автомобиля сотрудников ГИБДД.

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В социальных сетях обсуждают блокбастерскую погоню, которая произошла утром 1 мая на одной из центральных улиц Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «dpskontrol_125rus» в социальной сети Инстаграм.

Известно, что водитель иномарки в районе улицы Алеутская не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции, после чего правоохранители «погнались» за нарушителем. На улице Светланская сотрудники ГИБДД после непродолжительной, но экстремальной погони, задержали мужчину.

По предварительной информации, водитель был пьян.

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