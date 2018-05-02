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11:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Красный флаг похитили со здания больницы в Назарово накануне майских праздников

В 5 утра там появился неизвестный со стремянкой.

Со здания районной больницы в городе Назарово Красноярского края похитили красный флаг. Как раз накануне майских праздников, сообщили наши коллеги из издания «Назарово онлайн».

— По традиции, мы уже несколько лет вывешиваем на фасаде символ великой Победы, — рассказывают в администрации учреждения. — Обычно делаем это перед майскими праздниками.

В нынешнем году флаг появился на фасаде 23 апреля. Только вот провисел недолго. Уже через четыре дня его украли. По словам сторожа, пожилой женщины, все случилось около 5 утра 28 апреля:

— Я услышала странный шум, вышла на крыльцо. И тут вижу: мужчина со стремянкой держит в руках флаг. Заметил меня, кинулся бежать.

Догнать похитителя сама пенсионерка не смогла. Начальство вызвало полицию. А там пообещали: во всем разберемся.

— Скорее всего, человек не понимает, что творит, — комментируют в соцсетях. — Может, мозги включатся, и он догадается до Дня Победы подбросить Знамя на видное место? Обращаюсь к нему: поторопись исправить сделанное. Одумайся!

Напомним, скандалы с символами Победы у нас не редкость. Даже наоборот. Несколько лет назад мы прогремели из-за конкурса тортов к 9 мая, где один испекли в виде похоронки. В другой раз предприниматель из Канска сделал рекламу своему пивному магазину. Вывесил баннер, на котором Трус, Балбес и Бывалый попивают «пенное» на фоне Рейхстага. А на груди у них — георгиевские ленточки.

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