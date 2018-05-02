Красный флаг похитили со здания больницы в Назарово накануне майских праздников

Со здания районной больницы в городе Назарово Красноярского края похитили красный флаг. Как раз накануне майских праздников, сообщили наши коллеги из издания «Назарово онлайн».

— По традиции, мы уже несколько лет вывешиваем на фасаде символ великой Победы, — рассказывают в администрации учреждения. — Обычно делаем это перед майскими праздниками.

В нынешнем году флаг появился на фасаде 23 апреля. Только вот провисел недолго. Уже через четыре дня его украли. По словам сторожа, пожилой женщины, все случилось около 5 утра 28 апреля:

— Я услышала странный шум, вышла на крыльцо. И тут вижу: мужчина со стремянкой держит в руках флаг. Заметил меня, кинулся бежать.

Догнать похитителя сама пенсионерка не смогла. Начальство вызвало полицию. А там пообещали: во всем разберемся.

— Скорее всего, человек не понимает, что творит, — комментируют в соцсетях. — Может, мозги включатся, и он догадается до Дня Победы подбросить Знамя на видное место? Обращаюсь к нему: поторопись исправить сделанное. Одумайся!