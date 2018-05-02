В омской полиции сообщили об итогах поисков трех девочек-подростков
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Сообщается, что все девушки возвращены домой. С ними и их родителями проведены профилактические беседы во избежание самовольных уходов из дома.
Как ранее сообщал «СуперОмск», 29 апреля из дома в селе Красноусово Тюкалинского района Омской области ушла 15-летняя Милана З. В понедельник, 30 апреля, пропала жительница Центрального округа Омска, 15-летняя Вероника Г. Также в неизвестном направлении ушла 14-летняя Валентина С. из Кировского округа Омска.
Кроме того, волонтеры сообщали о пропаже 53-летнего охотника Павла Овчинникова. Еще 26 апреля он ушел на охоту из дома в селе Климино Тюкалинского района Омской области и не вернулся.