Четверо подростков угнали автомобиль в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 мая — Sputnik. Четверо несовершеннолетних угнали легковой автомобиль в Алматы и допустили на нем ДТП.

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Mazda 626 двигалась по улице Саина. Заезжая на развязку на пересечении с проспектом Райымбека, водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в барьерное ограждение (отбойник).

Как выяснили приехавшие на место происшествия полицейские, в автомобиле находились четверо несовершеннолетних, трое из которых, сидевшие на пассажирских местах, покинули место ДТП, водитель с различными травмами был госпитализирован.

Сотрудники полиции проверили автомобиль по базе, чтобы определить хозяина. После звонка владельцу авто выяснилось, что его машину угнали, пока он спал.