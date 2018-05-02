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08:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

Четверо подростков угнали автомобиль в Алматы

Автомобиль угнали ночью, поэтому хозяин машины узнал о произошедшем лишь после звонка полицейских.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 мая — Sputnik. Четверо несовершеннолетних угнали легковой автомобиль в Алматы и допустили на нем ДТП.

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Mazda 626 двигалась по улице Саина. Заезжая на развязку на пересечении с проспектом Райымбека, водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в барьерное ограждение (отбойник).

Как выяснили приехавшие на место происшествия полицейские, в автомобиле находились четверо несовершеннолетних, трое из которых, сидевшие на пассажирских местах, покинули место ДТП, водитель с различными травмами был госпитализирован.

Сотрудники полиции проверили автомобиль по базе, чтобы определить хозяина. После звонка владельцу авто выяснилось, что его машину угнали, пока он спал.

Полиция Алматы занимается расследованием обстоятельств случившегося.

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