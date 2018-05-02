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07:44 (мск), источник: 365info.kz

В КТЖ прокомментировали смерть пассажирки

Смерть женщины, ехавшей поездом Алматы — Астана, не связана с условиями поездки в пассажирском вагоне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Пассажирские перевозки». Также отмечается, что сопровождавший женщину супруг письменно подтвердил отсутствие претензий, сообщив о хроническом заболевании умершей.

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«Считаем необходимым разъяснить, что за 15 минут до прибытия на станцию Чу сопровождающим было сообщено об ухудшении самочувствия на фоне болезни. Начальником поезда была вызвана медицинская бригада, которая оказала специализированную помощь по прибытию состава на станцию. Далее, на перегоне Чу-Отар, у пассажира резко ухудшилось состояние, в связи с чем начальником поезда повторно была вызвана скорая помощь на ближайшую станцию, но к сожалению, на станции Отар фельдшером была констатирована смерть пассажира», — сообщают в компании..

Подчеркивается, что в пассажирских поездах определен перечень медицинских услуг: пользование аптечкой, оказание первой помощи и экстренный вызов «скорой» на ближайшей станции. При этом первая медицинская помощь оказывается проводниками в рамках, не требующих специального медицинского образования.

«Национальный перевозчик выражает соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении.

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