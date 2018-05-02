В КТЖ прокомментировали смерть пассажирки
Смерть женщины, ехавшей поездом Алматы — Астана, не связана с условиями поездки в пассажирском вагоне.
Смерть женщины, ехавшей поездом Алматы — Астана, не связана с условиями поездки в пассажирском вагоне.
Об этом говорится в сообщении
«Считаем необходимым разъяснить, что за 15 минут до прибытия на станцию Чу сопровождающим было сообщено об ухудшении самочувствия на фоне болезни. Начальником поезда была вызвана медицинская бригада, которая оказала специализированную помощь по прибытию состава на станцию. Далее, на перегоне
Подчеркивается, что в пассажирских поездах определен перечень медицинских услуг: пользование аптечкой, оказание первой помощи и экстренный вызов «скорой» на ближайшей станции. При этом первая медицинская помощь оказывается проводниками в рамках, не требующих специального медицинского образования.
«Национальный перевозчик выражает соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении.