13-летняя девочка выпала из окна в Атырау по неосторожности

Инцидент произошел около 19.15 часов 1 мая 2017 года в микрорайоне Нурсая города. Девочка была госпитализирована.

В КЧС напоминают, что большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.

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«Не оставляйте маленьких детей одних. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу. Если вы что-то показываете ребенку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, ладони должны быть сухими, не держите ребенка за одежду», — говорят в ведомстве.

При проветривании рекомендуется убедиться, что ребенок находится под присмотром. Нельзя разрешать детям выходить на балкон без сопровождения взрослых. Спящих детей тоже никогда нельзя оставлять одних в квартире, ведь малыш может проснуться и полезть к открытому окну.