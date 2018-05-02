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07:34 (мск), источник: Tengrinews

13-летняя девочка выпала из окна в Атырау по неосторожности

Девочка 2005 года рождения по неосторожности выпала из окна третьего этажа жилого дома в Атырау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Инцидент произошел около 19.15 часов 1 мая 2017 года в микрорайоне Нурсая города. Девочка была госпитализирована.

В КЧС напоминают, что большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.

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«Не оставляйте маленьких детей одних. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу. Если вы что-то показываете ребенку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, ладони должны быть сухими, не держите ребенка за одежду», — говорят в ведомстве.

При проветривании рекомендуется убедиться, что ребенок находится под присмотром. Нельзя разрешать детям выходить на балкон без сопровождения взрослых. Спящих детей тоже никогда нельзя оставлять одних в квартире, ведь малыш может проснуться и полезть к открытому окну.

«Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник, рекомендуют спасатели. Чем позднее ребенок научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть», — отметили в КЧС.

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