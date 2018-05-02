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09:52 (мск), источник: Sputnik.md

Полиция Парижа: после беспорядков были арестованы более 100 человек

Префект полиции Парижа Мишель Дельпюэш заявил, что после беспорядков на первомайской демонстрации в Париже под стражу были заключены 102 человека.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками.

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Префект полиции Парижа Мишель Дельпюэш заявил, что под стражу были заключены 102 человека.

В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся «Макдоналдс». Экстремисты сожгли машину. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает произошедшие беспорядки и подчеркнул, что ответственные за насилие будут привлечены к ответственности за свои действия.

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