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09:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Балкон загорелся в одном из домов Комсомольска

Пожар случился, когда в квартире никого не было.

Сегодня, 2 мая, в Комсомольске-на-Амуре пожарные тушили загоревшийся балкон. Инцидент произошел в одном из домов на Бульваре Юности, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Пожар случился около полудня. Хозяев квартиры не было на месте. К тушению пожарные смогли приступить, поднявшись на балкон по трехколенной лестнице. Позже на место доставили автолестницу, с помощью которой служащие проверили балкон, который находится выше горевшего.

В результате возгорания пострадали два балкона, квартиру заполнили продукты горения.

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