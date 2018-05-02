Балкон загорелся в одном из домов Комсомольска

Сегодня, 2 мая, в Комсомольске-на-Амуре пожарные тушили загоревшийся балкон. Инцидент произошел в одном из домов на Бульваре Юности, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Пожар случился около полудня. Хозяев квартиры не было на месте. К тушению пожарные смогли приступить, поднявшись на балкон по трехколенной лестнице. Позже на место доставили автолестницу, с помощью которой служащие проверили балкон, который находится выше горевшего.