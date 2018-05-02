Балкон загорелся в одном из домов Комсомольска
Пожар случился, когда в квартире никого не было.
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Пожар случился, когда в квартире никого не было.
Сегодня, 2 мая, в
Пожар случился около полудня. Хозяев квартиры не было на месте. К тушению пожарные смогли приступить, поднявшись на балкон по трехколенной лестнице. Позже на место доставили автолестницу, с помощью которой служащие проверили балкон, который находится выше горевшего.
В результате возгорания пострадали два балкона, квартиру заполнили продукты горения.