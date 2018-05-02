Село Барлук спасли от лесного пожара в Иркутской области
Огонь подошел к населенному пункту на расстояние 500 метров.
Огонь подошел к населенному пункту на расстояние 500 метров.
Лесной пожар в Куйтунском районе Иркутской области едва не уничтожил село Барлук. Огонь подошел к населенному пункту на расстояние 500 метров. Первыми на борьбу со стихией бросили лесники, но своих сил им бы не хватило.
— Сообщение о создавшейся угрозе поступило в десять часов вечера, — рассказывает начальник 6-го отряда федеральной противопожарной службы Александр Филиппович. — Решение было принято незамедлительно — к месту пожара была направлена пожарная техника из Тулуна и Куйтуна. На помощь уже спешили пожарные автомобили из города Саянска. Подъезжая к Барлуку, я видел зарево за окраиной села, все было затянуто дымом. На месте были работники администрации, все жители.
Улица Молодежная первой могла попасть под удар стихии, поэтому ее жителей вывезли в пункт временного размещения, развернутый на базе дома культуры. А это 21 человек, из которых 11 детей. Стоит сказать, что в Барлуке стояли семь автобусов в готовности эвакуировать все село в любой момент.
— Всю ночь жители села стояли бок о бок с пожарными, ведрами заливая огонь, ветками сбивая кромку пожара, — отметил Александр Филиппович.
В итоге Барлук удалось отстоять. В шесть часов утра 2 мая стало ясно, что угроза миновала, а еще через три часа стало известно, что направление огня сменилось. Лесной пожар еще не потушен, но людям уже разрешили возвращаться в свои дома.
— Село Барлук Куйтунского района спасен от лесного пожара благодаря слаженным действиям сил пожарных, лесничества, местной администрации, — прокомментировал ситуацию начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. — Однако Барлук относится к населенным пунктам, подверженным переходу лесных пожаров, и создавшейся угрозы можно было избежать, своевременно предприняв противопожарные меры.