Иномарка сбила подростка на «зебре» в Ростове-на-Дону
Иномарка сбила подростка на пешеходном переходе в
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Иномарка сбила подростка на пешеходном переходе в
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, ДТП произошло вечером 1 мая на улице Комсомольской.
Автомобиль Chevrolet сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.