На Брестчине будут судить водителя, по вине которого в ДТП в Ивацевичском районе погибла 17-летняя девушка
Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело о ДТП в Ивацевичском районе, в котором погибла 17-летняя девушка.
Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело о ДТП в Ивацевичском районе, в котором погибла 17-летняя девушка.
Авария случилась 21 октября 2017 года примерно в 3 часа 50 минут. 25-летний водитель был пьян, ко всему управлял технически неисправным Mercedes. В автомобиле находились двое пассажиров — 17-летняя девушка и ее 27-летний брат. Все — жители деревни
Старший помощник прокурора Брестской области Ирина Грачева с подробностями:
— Вблизи деревни
К слову удар в дерево был настолько сильный, что для деблокировки тела погибшей девушки из искореженного автомобиля, а также ее брата понадобилась помощь спасателей.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 317 УК РБ — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.