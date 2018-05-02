На Брестчине будут судить водителя, по вине которого в ДТП в Ивацевичском районе погибла 17-летняя девушка

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Авария случилась 21 октября 2017 года примерно в 3 часа 50 минут. 25-летний водитель был пьян, ко всему управлял технически неисправным Mercedes. В автомобиле находились двое пассажиров — 17-летняя девушка и ее 27-летний брат. Все — жители деревни Вулька-Телеханская. Ремнями безопасности пассажиры пристегнуты не были, как и сам водитель.

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Старший помощник прокурора Брестской области Ирина Грачева с подробностями:

— Вблизи деревни Вулька-Телеханская Ивацевичская района водитель проявил преступную небрежность, невнимательность и неосмотрительность к дорожной обстановке, не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги в кювет, где передней частью автомобиля наехал на придорожное дерево. Нарушение правил дорожного движения обвиняемым повлекло по неосторожности смерть несовершеннолетней пассажирки и причинение тяжких телесных повреждений, опасных для жизни, пассажиру.

К слову удар в дерево был настолько сильный, что для деблокировки тела погибшей девушки из искореженного автомобиля, а также ее брата понадобилась помощь спасателей.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 317 УК РБ — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения.