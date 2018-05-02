Густой дым окутал новосибирский аэропорт

Площадь перед терминалом аэровокзала заволокло дымом днем 1 мая. По словам очевидцев, недалеко от аэродрома произошло возгорание.

«При проведении орнитологических мероприятий — отпугивания птиц с ВПП — произошло небольшое возгорание сухой травы. Мероприятие проводились под контролем пожарной службы и возгорание практически сразу же было локализовано и потушено. На безопасность полётов и работу аэропорта это не оказало никакого влияния», — пояснила пресс-секретарь аэропорта «Толмачёво» Ирина Шавшина.