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09:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Густой дым окутал новосибирский аэропорт

Площадь перед терминалом аэровокзала оказалась в дыму из-за горящей травы, об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» со ссылкой на пресс-секретаря «Толмачево» Ирину Шавшину.

Густой дым окутал новосибирский аэропорт, информацией поделились очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Площадь перед терминалом аэровокзала заволокло дымом днем 1 мая. По словам очевидцев, недалеко от аэродрома произошло возгорание.

«При проведении орнитологических мероприятий — отпугивания птиц с ВПП — произошло небольшое возгорание сухой травы. Мероприятие проводились под контролем пожарной службы и возгорание практически сразу же было локализовано и потушено. На безопасность полётов и работу аэропорта это не оказало никакого влияния», — пояснила пресс-секретарь аэропорта «Толмачёво» Ирина Шавшина.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

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