Пассажир на ходу спрыгнул с мотоцикла и получил травмы

Около половины первого недалеко от деревни Крупнино двое мужчин ехали на мотоцикле по лесной дороге.

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Они двигались к деревне со стороны городского поселка Оболь.

— 40-летний мужчина был за рулем личного мотоцикла Сузуки GS500. На пассажирском сиденье ехал 39-летний мужчина. Перед закруглением дороги вправо пассажир по какой-то причине решил спрыгнуть с мотоцикла, — рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.