Пассажир на ходу спрыгнул с мотоцикла и получил травмы
Необычная авария произошла в Шумилинском районе в последний день апреля.
Необычная авария произошла в Шумилинском районе в последний день апреля.
Около половины первого недалеко от деревни Крупнино двое мужчин ехали на мотоцикле по лесной дороге.
Они двигались к деревне со стороны городского поселка Оболь.
— 40-летний мужчина был за рулем личного мотоцикла Сузуки GS500. На пассажирском сиденье ехал 39-летний мужчина. Перед закруглением дороги вправо пассажир по
Мужчина упал в канаву и получил телесные повреждения.