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09:28 (мск), источник: РИА Новости

В Саратове школьницу задержали из-за драки со сверстницей

САРАТОВ, 2 мая — РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, которая подозревается в избиении 15-летней ученицы, сообщила в среду пресс-служба областного главка МВД.

По данным главка, мать младшей из школьниц во вторник обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочь, ученицу седьмого класса, у дома 2 по улице Барнаульская в Заводском районе города избила 16-летняя школьница.

«Сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних школьница задержана, обязана явкой. Решение — (возбуждено) уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», — говорится в сообщении. Фигурантке дела грозит до четырех месяцев ареста.

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