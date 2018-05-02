В Приморье перед судом предстанет виновник смертельного ДТП ...

В Приморье перед судом предстанет житель Артема, спровоцировавший смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.

В 2016 году в полицию Артема поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе поворота на село Ясное. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада скорой медицинской помощи.

В результате дорожной аварии двое молодых людей получили травмы, не совместимые с жизнью и скончались до приезда медицинских работников.

В следственном подразделении отдела полиции было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек).

В ходе следствия установлено, что водитель грузового самосвала, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновения с автомашиной Honda Torneo. От полученных травм на месте происшествия скончались пассажиры Honda в возрасте 23 и 24 лет. 21-летний водитель иномарки получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение.

Водитель грузовика, житель Приморского края, ранее был лишен права управления транспортным средством. В 2016 году мужчина трижды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.