В Приморье перед судом предстанет виновник смертельного ДТП
Водитель грузовика, житель Приморского края, ранее был лишен права управления транспортным средством.
Водитель грузовика, житель Приморского края, ранее был лишен права управления транспортным средством.
В Приморье перед судом предстанет житель Артема, спровоцировавший смертельное
В 2016 году в полицию Артема поступило сообщение о
В результате дорожной аварии двое молодых людей получили травмы, не совместимые с жизнью и скончались до приезда медицинских работников.
В следственном подразделении отдела полиции было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек).
Водитель грузовика, житель Приморского края, ранее был лишен права управления транспортным средством. В 2016 году мужчина трижды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Расследование завершено. Уголовное дело направлено в артемовский городской суд для рассмотрения по существу.