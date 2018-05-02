В Татарстане на автозаправке произошла вооруженная потасовка

Клиенту показалось, что его обсчитали на один литр. В бак его автомобиля объемом 42 литра якобы залили 43.

— Мужчина потребовал книгу жалоб, но захотел ее заполнить не в здании АЗС, а в своей машине, — передает телеканал «Татарстан 24».

Однако сотрудникам заправки это не понравилось, после этого между ними завязалась потасовка. Охранник заправки находился при исполнении, поэтому при нем было оружие.

— Сотрудники АЗС пытались забрать жалобную книгу. Я их пытался вытолкнуть из автомобиля. Всякое бывает, но чтобы направлять оружие на человека. При этом, что в салоне находились дети, — рассказывает водитель.