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10:46 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане на автозаправке произошла вооруженная потасовка

В Татарстане на одной из автозаправочных станций на трассе М-7 между водителем и сотрудниками АЗС произошла потасовка.

Клиенту показалось, что его обсчитали на один литр. В бак его автомобиля объемом 42 литра якобы залили 43.

 — Мужчина потребовал книгу жалоб, но захотел ее заполнить не в здании АЗС, а в своей машине, — передает телеканал «Татарстан 24».

Однако сотрудникам заправки это не понравилось, после этого между ними завязалась потасовка. Охранник заправки находился при исполнении, поэтому при нем было оружие.

 — Сотрудники АЗС пытались забрать жалобную книгу. Я их пытался вытолкнуть из автомобиля. Всякое бывает, но чтобы направлять оружие на человека. При этом, что в салоне находились дети, — рассказывает водитель.

Но сотрудники АЗС рассказали свою версию конфликта. По их словам, клиент изначально вел себя вызывающе: кричал, ругался матом и первым кинулся на них с кулаками.

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