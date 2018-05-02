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13:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Оленьих ручьях на сплаве погибла девушка

Туристка сплавлялась по реке Серга.

В этом году сезон сплавов по реке Серга в парке Оленьи Ручьи начался с трагедии. Погибла девушка-туристка, которая сплавлялась по реке в компании двух молодых людей.

— Спасатели нашли тело девушки спустя пару часов после обращения. Сейчас информация об этом передана в полицию и следственный комитет, — сообщили в Свердловском ГУ МЧС.

В свою очередь следственный комитет уточнил, что признаков криминальной смерти на теле девушки не обнаружено. Обстоятельства ее гибели выясняются.

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