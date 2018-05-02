В Оленьих ручьях на сплаве погибла девушка
Туристка сплавлялась по реке Серга.
Туристка сплавлялась по реке Серга.
В этом году сезон сплавов по реке Серга в парке Оленьи Ручьи начался с трагедии. Погибла
— Спасатели нашли тело девушки спустя пару часов после обращения. Сейчас информация об этом передана в полицию и следственный комитет, — сообщили в Свердловском ГУ МЧС.
В свою очередь следственный комитет уточнил, что признаков криминальной смерти на теле девушки не обнаружено. Обстоятельства ее гибели выясняются.