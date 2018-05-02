В Волгоградской области при работах в траншее погиб мигрант

ЧП произошло 1 мая в 14:30 в Жирновске. 56-летний мужчина, приехавший в Россию из Таджикистана, взялся выкопать траншею по улице Кооперативная. Работа была почти вся выполнена, землекоп вырыл яму в свой рост. Но грунт оказался слишком неустойчивым, часть земли обрушилась прямо на мигранта. Когда его достали из траншеи, он был уже мертв. Реанимация не помогла. Врачи «скорой» констатировали смерть.

Кстати, в страну мужчина приехал на два месяца (с апреля по июнь): заработать денег для своей семьи. Как сообщили «КП-Волгоград» в правоохранительных органах, патента на руках у него еще не было, он находился в стадии оформления.