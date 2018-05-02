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10:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области при работах в траншее погиб мигрант

Мужчина только оформлялся на работу.

ЧП произошло 1 мая в 14:30 в Жирновске. 56-летний мужчина, приехавший в Россию из Таджикистана, взялся выкопать траншею по улице Кооперативная. Работа была почти вся выполнена, землекоп вырыл яму в свой рост. Но грунт оказался слишком неустойчивым, часть земли обрушилась прямо на мигранта. Когда его достали из траншеи, он был уже мертв. Реанимация не помогла. Врачи «скорой» констатировали смерть.

Кстати, в страну мужчина приехал на два месяца (с апреля по июнь): заработать денег для своей семьи. Как сообщили «КП-Волгоград» в правоохранительных органах, патента на руках у него еще не было, он находился в стадии оформления.

Теперь предстоит уведомить родственников, которые должны забрать тело на родину. По факту смерти жителя Таджикистана проводится проверка. Также предстоит выяснить, почему его взяли на работу при отсутствии необходимых документов.

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