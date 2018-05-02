Иркутянин отдал мошеннику 143 тысячи рублей при покупке авто через интернет
Полицейские пытаются установить личность подозреваемого в афере.
Полицейские пытаются установить личность подозреваемого в афере.
Жертвой мошенников стал 29-летний житель Иркутска. Он перевел незнакомцу 143 тысячи рублей при покупке авто через интернет.
Мужчина увидел объявление о продаже «Тойоты Королла» на одном из популярных сайтов. Автор объявления попросил внести предоплату. Покупатель подвоха не заподозрил и отдал деньги. Но после этого
— По данному факту следственными органами проводится проверка для последующего принятия правового решения, — сообщили в
Стоит отметить, что в 2018 году полицейские зарегистрировали уже почти 200 мошенничеств, связанных с покупкой или продаже товаров через интернет.