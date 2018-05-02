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10:41 (мск), источник: Prokazan.ru

ДТП на трассе в РТ: лоб в лоб столкнулись автомобиль и мотоцикл, один человек погиб

Накануне вечером в Тюлячинском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Фото с места происшествия появились в соцсетях.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, водитель автомобиля «Лада Калина» нарушил ПДД, выехал на «встречку» и столкнулся с мотоциклом «Ямаха».

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате ДТП 41-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. В настоящее время выясняются все подробности.

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