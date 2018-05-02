ДТП на трассе в РТ: лоб в лоб столкнулись автомобиль и мотоцикл, один человек погиб
Накануне вечером в Тюлячинском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.
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Накануне вечером в Тюлячинском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.
Фото с места происшествия появились в соцсетях.
Как рассказали в
В результате ДТП 41-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. В настоящее время выясняются все подробности.