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10:49 (мск), источник: Sputnik

В центральном Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 04.08 по времени UTC (09.08 по Ташкенту) в 11 километрах к северо-западу от города Ясудж. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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