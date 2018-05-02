В центральном Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 04.08 по времени UTC (09.08 по Ташкенту) в 11 километрах к северо-западу от города Ясудж. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.