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11:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области перевернулся ВАЗ: 30-летний пассажир погиб

ДТП случилось на трассе Давыдовка — Аношкино — станция Аношкино.

Автомобиль ВАЗ-21102 опрокинулся в кювет на 7 км дороги Давыдовка — Аношкино — станция Аношкино во вторник, 1 мая. Пассажир машины умер на месте ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Авария случилась в 14:20. За рулем ВАЗа был 43-летний житель Воронежа. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП скончался 30-летний пассажир машины. Пострадавшего водителя госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

В Воронежской области 1 мая зарегистрировали 74 ДТП. В 10 авариях пострадали 14 человек и один погиб. Большинство происшествий произошло по вине водителей.

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