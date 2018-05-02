В Воронежской области перевернулся ВАЗ: 30-летний пассажир погиб

Автомобиль ВАЗ-21102 опрокинулся в кювет на 7 км дороги Давыдовка — Аношкино — станция Аношкино во вторник, 1 мая. Пассажир машины умер на месте ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Авария случилась в 14:20. За рулем ВАЗа был 43-летний житель Воронежа. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП скончался 30-летний пассажир машины. Пострадавшего водителя госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.