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11:14 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде из-за неудачного маневра водителя столкнулись четыре машины

ДТП произошло в Краснооктябрьском районе на проспекте Ленина.

Во вторник утром 23-летний водитель на «Митсубиси Галант», двигаясь по проспекту Ленина со стороны ул. Тарифная в сторону ул. Титова в среднем ряду, решил перестроится в левый ряд. Но при этом создал помеху в движении автомобилю «Лада Приора», под управлением 22-летнего водителя.

В результате маневра автомобиль «Лада Приора» занесло на встречную полосу и произошло столкновение с автомобилем «Тойота», под управлением 38-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

Из-за столкновения у автомобиля «Тойота» вырвало левое переднее колесо, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Лада Ларгус», под управлением 28-летнего водителя. В результате ДТП 42-летняя пассажир автомобиля «Лада Ларгус» с травмой была доставлена в больницу.

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