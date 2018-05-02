В Волгограде из-за неудачного маневра водителя столкнулись четыре машины

Во вторник утром 23-летний водитель на «Митсубиси Галант», двигаясь по проспекту Ленина со стороны ул. Тарифная в сторону ул. Титова в среднем ряду, решил перестроится в левый ряд. Но при этом создал помеху в движении автомобилю «Лада Приора», под управлением 22-летнего водителя.

В результате маневра автомобиль «Лада Приора» занесло на встречную полосу и произошло столкновение с автомобилем «Тойота», под управлением 38-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.