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11:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцы предупреждают о мошенниках, собирающих деньги на бензин у ТЦ

Горожане не первый день видят один и тот же автомобиль.

Как пишут горожане, этот автомобиль то ли с ростовскими номерами, то ли с петербуржскими уже не первый день можно увидеть у торгового комплекса. Якобы его владельцы просят деньги на бензин по 100−200 рублей.

— Может третий день уехать не могут, потому что все думают, что они разводилы, — задал логичный вопрос один из пользователей Ваня.

Однако вот, что пишет другой очевидец: «Я их тоже давно вижу. Машина та же, а водители меняются».

— Я в свое время на Острогожской трассе натыкался якобы на туристов с Болгарии. Пытались впарить мне печатку золотую. Ни штампа пробы, ни должной печатки… развод полный, — поделился опытом Дмитрий.

Другие же воронежцы отметили, что после таких случаев люди перестают верить и помогать, когда уже ты сам сталкиваешься с настоящими неприятностями.

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