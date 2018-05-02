Воронежцы предупреждают о мошенниках, собирающих деньги на бензин у ТЦ

Как пишут горожане, этот автомобиль то ли с ростовскими номерами, то ли с петербуржскими уже не первый день можно увидеть у торгового комплекса. Якобы его владельцы просят деньги на бензин по 100−200 рублей.

— Может третий день уехать не могут, потому что все думают, что они разводилы, — задал логичный вопрос один из пользователей Ваня.

Однако вот, что пишет другой очевидец: «Я их тоже давно вижу. Машина та же, а водители меняются».

— Я в свое время на Острогожской трассе натыкался якобы на туристов с Болгарии. Пытались впарить мне печатку золотую. Ни штампа пробы, ни должной печатки… развод полный, — поделился опытом Дмитрий.